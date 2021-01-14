يوفنتوس يواجه إنتر ميلان لتأكيد تفوقه في آخر 7 مباريات

الخميس 14/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
يريد يوفنتوس تأكيد تفوقه على إنتر في السنوات الخمس الأخيرة خلال المواجهة القوية التي سيكون مسرحها ملعب “جوزيبي مياتسا" الأحد ويطلق عليها في إيطاليا لقب "دربي إيطاليا"، ضمن المرحلة 18 من الدوري.

ولم يخسر يوفنتوس حامل اللقب في مبارياته السبع الأخيرة ضد منافسه، حيث فاز خمس مرات وتعادل مرتين منذ عام 2016.

ويدخل يوفنتوس المباراة على وقع تحقيقه الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة من الدوري بينها انتصار لافت على ميلان المتصدر 3-1 في عقر دار الأخير، ملحقا به الخسارة الأولى له هذا الموسم.

في المقابل، لم يفز انتر في آخر مباراتين له حيث خسر أمام سمبدوريا 1-2 وتعادل مع روما 2-2 وذلك بعد أن حقق ثمانية انتصارات تواليا.

ويحتل انتر المركز الثاني حاليا مع 37 نقطة، ويوفنتوس المركز الرابع مع 33 نقطة ومباراة مؤجلة.

وتستطيع كتيبة المدرب انتونيو كونتي التركيز على البطولتين المحليتين بعد خروجها كليا من المسابقتين الأوروبيتين حيث شاركت في دوري أبطال أوروبا وحل الفريق في المركز الأخير في مجموعته وبالتالي لم يكمل مشواره في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

واحتاج كلا الفريقين الى وقت إضافي لتخطي منافسه في كأس إيطاليا الأربعاء، فتخطى انتر فيورنتينا 2-1 ويوفنتوس جنوى 3-2، علما بأن المدربين أراحا نجوم الصف الأول قبل أن يضطرا الى إشراكهم في أواخر المباراة لحسم النتيجة وبلوغ الدور ربع النهائي.

وقلل كونتي من خوض فريقه وقتا إضافيا بقوله بعد المباراة "كل انتصار يمنحك حيوية طبيعية، الانتصارات تعيد إنعاش البطاريات".

وتابع "لدينا متسع من الوقت للراحة حتى الأحد قبل المباراة المهمة التي ستكون امتحانا هاما لمعرفة ما إذا كنا قد قلصنا الفارق مقارنة مع الموسم الماضي".

ونافس إنتر بقوة على اللقب الموسم الماضي، قبل أن يحسمه يوفنتوس في الأمتار الأخيرة محرزا لقبه التاسع تواليا.

وستكون المواجهة مثيرة بين هدافي الفريقين: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين مع 15 هدفا ومنافسه المباشر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يتخلف عنه بفارق هدفين.                   

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصخرة الجديدة".. 10 معلومات لا تفوتك عن أسامة جلال صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ أقل من ساعة

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على السيرة الذاتية لرئيس لجنة الشباب والرياضة الجديد بمجلس النواب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

بمشاركة الأهلي.. موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:17 م

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

03:22 م

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

04:07 م

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض