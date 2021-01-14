ندوة للأعلى للثقافة حول مكافحة الفساد الأربعاء المقبل

الخميس 14/يناير/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان (استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد حاضرًا ومستقبلًا)، في تمام السادسة من مساء الأربعاء الموافق 20 يناير الجاري في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتورة ياسمين محمود أستاذ مساعد قسم الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ويشارك بها (ممثل هيئة الرقابة الإدارية في مصر - الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة العامة جامعة الإسكندرية - الدكتور ممدوح إسماعيل رئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمسؤول عن ملف استراتيجية مكافحة الفساد بجامعة القاهرة).

يُشار إلى أن الندوة سوف تُبث "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

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