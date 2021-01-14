عقب تصريحاتها..حورية فرغلي تجري عملية بأنفها في إبريل المقبل

الخميس 14/يناير/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
آثارت الفنانة حورية فرغلي الجدل في الآونة الأخيرة، بسبب تصريحاتها عن أنفها والأزمة التي عاشت بها.

وكانت "فرغلي" قد كشفت مؤخرا أنها تتواصل مع أحد الأطباء في أمريكا من أجل إجراء عملية بأنفها، لتعيش حياتها بشكل طبيعي، ومن المقرر أن تجري العملية في شهر إبريل المقبل.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي قد تصدرت التريند عقب تصريحاتها بأن لا أحد من الوسط الفني يتواصل معها، مما جعل ذلك يؤثر في نفسيتها وخاصة بمرورها بفترة عصيبة في حياتها عقب إجرائها عملية جراحية بأنفها والتي باءت بالفشل مما جعلها تعاني.

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