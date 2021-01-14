ربيع هنيدي يروج لحلقته مع سعد لمجرد ببرنامج ET بالعربي

الخميس 14/يناير/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحل الفنان والنجم سعد لمجرد ضيف برنامج ET بالعربي الفترة المقبلة وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل مطرب لعام 2020.

وروج ربيع هنيدي لتلك الحلقة ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب : ترقبوا قريباً لقاء ممتع وصريح ملئ بالمفاجأت مع الصديق والنجم المغربي سعد لمجرد فقط في برنامج إي تي بالعربي بمناسبة فوزه بجائزة أفضل فنان عربي في الإستفتاء الجمهوري الذي تقيمه إي تي بالعربي سنوياً.

يشار أن النجم المغربي سعد لمجرد فاز بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2020 في استفتاء جماهيري أجرته قناةET بالعربي التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب فيما يحتفل حاليا النجم المغربي بأغنيتة الجديدة"لو جه تاني" مع مواطنه المغربي "زهير بهاوي" والتى حققت 12 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام فقط.

يذكر أن آخر اغاني لمجرد كانت باللهجة المصرية وحملت عنوان "عدى الكلام" للمؤلف أمير طعيمة وألحان الشافعي وتوزيع توما وقد حققت مشاهدة 115 مليون في خمسة أشهر.

أخبار تهمك

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح

منذ ساعتين و 20 دقيقة

زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"الصخرة الجديدة".. 10 معلومات لا تفوتك عن أسامة جلال صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ ساعتين

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:24 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

05:58 م

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

04:17 م

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض