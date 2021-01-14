ربيع هنيدي يروج لحلقته مع سعد لمجرد ببرنامج ET بالعربي

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يحل الفنان والنجم سعد لمجرد ضيف برنامج ET بالعربي الفترة المقبلة وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل مطرب لعام 2020.



وروج ربيع هنيدي لتلك الحلقة ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب : ترقبوا قريباً لقاء ممتع وصريح ملئ بالمفاجأت مع الصديق والنجم المغربي سعد لمجرد فقط في برنامج إي تي بالعربي بمناسبة فوزه بجائزة أفضل فنان عربي في الإستفتاء الجمهوري الذي تقيمه إي تي بالعربي سنوياً.



يشار أن النجم المغربي سعد لمجرد فاز بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2020 في استفتاء جماهيري أجرته قناةET بالعربي التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب فيما يحتفل حاليا النجم المغربي بأغنيتة الجديدة"لو جه تاني" مع مواطنه المغربي "زهير بهاوي" والتى حققت 12 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام فقط.



يذكر أن آخر اغاني لمجرد كانت باللهجة المصرية وحملت عنوان "عدى الكلام" للمؤلف أمير طعيمة وألحان الشافعي وتوزيع توما وقد حققت مشاهدة 115 مليون في خمسة أشهر.