الإعلان عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي

الخميس 14/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة بالدوري.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع إنبي، في الثانية والنصف مساء غد الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الفريق 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري
خط الدفاع: أحمد محسن - عبد الله محمود - سيف تقا - طارق سامي - محمد جمال - رجب بكار - محمود صقر.
خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - وينفول كوبينا - محمد حسن - محمد توني - عبد الرحمن بودي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - محمد ابراهيم - شريف دابو - شادي حسين - أحمد أمين أوفة - مصطفى ميسي - فونسينيو.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط.

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