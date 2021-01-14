أيمن علي عبده أبو عمر رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

الخميس 14/يناير/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًا من، الدكتورعلي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بعد فوزه برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة ومنصف نجيب سليمان وكيل اللجنة والدكتور محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة.

والنواب سهير عوض عطية محمد القاضي عضو اللجنة وعبير محمد السيد نصار عضو اللجنة وأيمن شكري هنري شمروخ عضو اللجنة.و دعاء محمد سليمان عبد الحفيظ عضو اللجنة.

وأكد وزير الأوقاف على تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع جميع النواب بصفة عامة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، خدمة لديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التي نتحملها جميعًا.

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