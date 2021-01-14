تركيب ماكينات صراف آلي بقرى ملوى المنيا

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أعلن اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي وتعميم الميكنة في التعاملات، وتوفير جميع الخدمات المصرفية عن طريق ماكينات الصراف الآلي بالقري والنجوع تسهيلا على المواطنين تم التنسيق مع رئيس قطاع بنك الأئتمان الزراعى بتوقيع عقد تركيب ماكينة صراف آلي خاصة ببنك التنمية والأتمان الزراعى لخدمة المواطنين في قرية تـنـدة ودروة.



وقال " السايس" إنه تم اليوم الخميس التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى والبنك الأهلى المصرى، والتوقيع على عقود تركيب ماكينات صراف آلي" ATM " بالوحدات القروية " مجلس قروى المعصرة ـ مجلس قروى الروضة ـ مجلس قروى إبشادات ـ مجلس قروى قلندول ـ مجلس قروى تونا الجبل ـ مجلس قروى نواى "، وذلك بعد إنهاء الإجراءات اللازمة والعرض على رئاسة البنك بالقاهرة، وجارى استكمال انهاء الإجراءات بباقى القرى وذلك لتيسير الصرف، وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخدمة للأهالي والموظفين وكبار السن وأصحاب المعاشات



وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة النظافة المكبرة والتى ستهدف شوارع مدينة ملوى، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى، بحى غرب المدينة عبدالحكيم عبدالنعيم مدير المخلفات الصلبة وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء أحمد السايس رئيس مجلس مدينة ملوى، بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



حيث تمكنت الحملة من مسح وتمهيد شارع " المجيــــدى " بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية.



وعلى جانب آخر، تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي حملات النظافة اليومية بالقرى والمدينة حيث قام حي شمال المدينه اليوم برفع وتجميع القمامه من أماكن تجميعها وتم رفع تجمعات القمامه أيضا بحي غرب المدينه وقامت ادارة حي جنوب وشرق المدينة بأعمال النظافة اليومية ورفع نقاط التجميع الي المقلب الوسيط.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار حملات النظافة التي تستهدف القرى والمدن ورفع القمامة من أماكن تجميعها حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.



وتستمر احياء المدينة الاربع في رفع وازاله تراكمات القمامة من مواقع تجميعها اليوم ورفعها الي الظهير الصحراوي الشرقي.





كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة اليوميه قرية ابوان وباقي الوحدات القروية مؤكدا علي سرعة رفع المخلفات وتجميعها حفاظا علي الصحة العامة.