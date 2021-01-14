حرس الحدود يعود إلى صدارة بحري بفوز كبير على بني عبيد

الخميس 14/يناير/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
بسنت علام
نجح حرس الحدود في حصد ثلاث نقاط جديدة بعد الفوز على بني عبيد في المباراة التي اقيمت على ملعب بني عبيد في إطار منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني بثلاث أهداف نظيفة.

نجح خالد سامي في أحراز الهدف الأول والتقدم لحرس الحدود في الدقيقة 20 بعد أن أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء وقبل ختام الشوط سجل بني عبيد هدفا الغله الحكم للتسلل.

وخلال أحداث الشوط الثاني سيطر لاعبو الحرس على ملعب المباراة بشكل ملحوظ ومع أستمرار الضغط تمكن أحمد حسني من أضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ثم أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لصالح حرس الحدود وقام غريب ياسر بالتصدي لها ونجح في أحراز الهدف الثالث وقبل ختام اللقاء أضاف الحرس الهدف الرابع عبر احمد سالم.

وبذلك الفوز نجح حرس الحدود من العودة إلى صدارة المجموعة من جديد بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة بينما بني عبيد في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.

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