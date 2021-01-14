مصرع شخص وإثابة نجله في حادث تصادم علي طريق في الدقهلية

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لقي شخص مصرعه وأصيب نجله وشخص اخر علي طريق «المنصورة – جمصة» بين سيارة نقل وتروسيكل



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بورود لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابان على طريق «المنصورة - جمصة» أمام قرية «شرنقاش» دائرة المركز.



بإنتقال الضباط والفحص تبين مصرع «حسن السعيد على الصياد، ٣٥ سنة، عامل، قائد التروسيكل رقم « د م ل 1317» وأصيب كل من: نجله «السعيد، 11 سنة تلميذ» ہجرح تهتگی بالساق اليمني وتم نقل جثمان المتوفي والمصاب إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، كما أصيب «ضياء على رمضان حسانين، 36 سنة سائق، ومقيم قرية أبو هلالی، دائرة مركز بلقاس بكسر بالذراع الأيمن وجروح بالوجه وتم نقله الى مستشفى بلقاس المركزي



وتبين أن طرفي الحادث كلا من سيارة بيك أب قيادة المصاب الثاني، بإتجاه جمصة والتروسيكل رقم «د م ل 1317 » قيادة المتوفي ومقيم قرية «الروضة » دائرة المركز بذات الإتجاه، وأن سبب الحادث انحراف قائد التروسيكل أمام السيارة مما ادى الى اصطدام السيارة به من الخلف.



وبسؤال قائد السيارة المصاب، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، و



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.