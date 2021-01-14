تعرف علي مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثالث

Advertisements

تنطلق بعد غدا السبت مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



وتستهل الجولة مواجهاتها بمباراة فريق نادي وادي النيل، أمام نظيره فريق نادي النصر للنعدين، والتي يحتضنها ملعب الاول، في تمام الثانية والنصف عصرا.



فيما يلتقي فريق مركز شباب ادفو بقيادة محمود حسن المدير الفني للفريق، نظيره فريق نادي التحرير باسوان، والتي يستضيفها ملعب الأول.



ويواجه فريق نادي ابو الريش ، نظيره فريق نادي الهلال، في المباراة التي يحتضنها ملعب الأخير ، في مباراة تحمل عنوان الهروب من القاع.



وعلي ملعب نادي الجمهورية بدراو، يستضيف صاحب الأرض والجمهور نظيره فريق نادي قوص، في مباراة البحث عن فوز الأمان .



فيما يلتقي فريق نادي المدينة المنورة، نظيره فريق مركز شباب الزهراء، والتي يستضيفها ملعب الأول بالأقصر.



واختتم مواجهات الجولة بلقاء نادي الشبان المسلمين باسنا، أمام نظيره فريق نادي الاقصر الرياضي، التي يستضيفها ملعب الأول.



ترتيب المجموعة



1_المدينة المنورة 13 نقطة

2_الاقصر 12 نقطة

3_التحرير10 نقاط

4_التعدين 10 نقاط

5_وادي النيل 9 نقاط

6_شباب ادفو7 نقاط

7_قوص 5 نقاط

8_جمهورية دراو 5 نقاط

9_شبان أسما 4 نقاط

10_ابو الريش 4 نقاط

11_شباب الزهراء نقطة وحيدة

12_الهلال نقطة وحيدة