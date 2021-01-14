لاعب باير ليفركوزن الجديد يغيب عن مواجهة يونيون برلين

الخميس 14/يناير/2021 - 04:59 م
منساه
منساه
وكالات
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني خضوع لاعبه الجديد تيموثي فوسو منساه، المنضم حديثا للفريق للخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام ولن يكون متاحاً للمشاركة مع فريقه أمام يونيون برلين غداً الجمعة، في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وقال المدير الفني بيتر بوش في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "لأنه قادم من بريطانيا يتعين عليه الخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام ولن يتمكن من خوض التدريبات مع الفريق".

وأضاف: "ومع ذلك سنرى مدى جاهزيته وسنقوم بضمه للفريق في أقرب وقت ممكن".

وانضم المدافع إلى ليفركوزن قادماً من مانشستر يونايتد أمس الأربعاء، ولكن تم تأجيل المشاركة في مباراته الأولى بسبب القواعد الألمانية الخاصة بفيروس كورونا.

ولم تحسم بعد مسألة سفر اللاعب الشاب فلوريان فريتز مع الفريق إلى برلين من عدمه، ولا يرغب بوش في المخاطرة باللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، الذي استبعد أخيراً من تشكيلة الفريق بسبب مشاكل في الركبة
وقال المدرب: "سيتدرب فلوريان معنا اليوم، وبعد ذلك سنحدد ما إذا كان سيسافر معنا أم لا".

ويحتل ليفركوزن حالياً المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

وعندما يلتقي ليفركوزن مع يونيون برلين، سيحاول استعادة مستواه الجيد بعدما حصد الفريق نقطة واحدة فقط من آخر تسع نقاط متاحة بالدوري.

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