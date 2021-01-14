سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005

الخميس 14/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
ريهام على
شهد المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، ختام بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005، التي أقيمت على مدى 6 أيام بنادي محافظة الفيوم بمشاركة 265 لاعبًا يمثلون 17 محافظة من محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والدكتور عماد بليدي رئيس منطقة الفيوم للملاكمة، واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم.

أشاد سكرتير عام المحافظة، بمستوى اللاعبين المشاركين فى البطولة والجهد المبذول من قبل الأجهزة الإدارية والمدربين للوصول بهم إلى هذا المستوى الطيب، معربًا عن ترحيبه بجميع الفرق المشاركة من المحافظات المختلفة على أرض الفيوم، وشكره للقائمين على تنظيم البطولة، التى تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين.

وأكد "أبوغنيمة" حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لجميع الألعاب الرياضية واستضافة جميع البطولات، مناشدًا جميع المشاركين فى البطولة بزيارة المعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها الفيوم، والتعرف على معالمها الطبيعية المتفردة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عماد حمدي بليدي رئيس منطقة الفيوم للملاكمة، أن بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2005 شارك فيها 265 لاعبًا يمثلون 52 ناديًا ومركزًا شبابيًا من 17 محافظة من محافظات مصر، موضحًا أن مباريات البطولة أجريت في 13 وزنًا معتمدًا من الاتحاد المصري للملاكمة بدايةً من وزن 46 كيلو حتى فوق 81 كيلو، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد المتنافسين في البطولة والجهات المشاركة، يؤكد أنها البطولة الأقوى في التنظيم والمشاركة.

وفي ختام البطولة، قام السكرتير العام، ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ورئيس منطقة الفيوم للملاكمة، بتكريم اللاعبين الفائزين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولي فى الأوزان المختلفة، بمنحهم شهادات التقدير والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

كما قام كل ُمن رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ورئيس منطقة الفيوم للملاكمة، بإهداء درع الاتحاد ودرع المنطقة لمحافظ الفيوم، وتسلم الدرعين سكرتير عام المحافظة نائبًا عن السيد المحافظ.
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005
سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005

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