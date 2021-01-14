محافظ بني سويف يتواصل مع منظمة تابعة للأمم المتحدة للتعاون في التنمية الزراعية

الخميس 14/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، الخطوات العملية الأولي في سبيل تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مجال التنمية الزراعية.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان له، أنه تعتبر من أهم محاور الإستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة التي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة، وقد لاقت قبولا وتوجيهات بتعميمها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث تعتمد الإستراتيجية على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والميزات النسبية في إطار ومحددات التنمية المستدامة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بالتنمية المستدامة والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة والاستفادة من المزايا التنافسية في بعض المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني، الذي تم عُقد، اليوم، عن طريق الأنترنت "On line" والذي جمع المحافظ ونائبه الدكتور عاصم سلامة بعدد من أعضاء المنظمة، حيث تم استعراض عدد من الخطوات العملية المشتركة التي تم التوصل اليها عن طريق التواصل المستمر بين الطرفين، والخاصة في مجال الاستفادة من المنظمة في المشروع الذي تتبناه المحافظة لإقامة مدينة صناعية للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية، التي تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية بجانب إقامة منطقة لوجستية وميناء جاف، حيث قد وجه رئيس الوزراء مؤخرا بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها.

وطالب المحافظ، بخط زمني لتنفيذ الدراسات الشاملة التي تتطلب دعم المنظمة للوصول إلى آليات واضحة ومقترحات محددة ومدروسة بشأن المشروع للبدء في الخطوات التالية التي تستهدف التمويل من الجهات المانحة للبدء في مشروع متكامل يحقق بشكل واضح مفهوم وأهداف التنمية المستدامة،مشيرا إلى أن كل الدراسات التي تحتوى على المعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة والمقومات والميزات المطلوبة جاهزة بشكل متكامل ودقيق ويمكن الاعتماد عليها بشكل فوري.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المشروع وغيره من المشروعات التي تستهدف التنمية الزراعية من خلال تحقيق أفضل استثمار للمقومات المتاحة في المجال، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، قد تم إسناد الإشراف عليها لنائب المحافظ "د. عاصم سلامة"، لاسيما وأن تخصصه الأصيل في مجال التنمية الزراعية، مؤكدا على أن محور التنمية الزراعية الصناعية من أهم محاور وأهداف الخطة التنموية للمحافظة والتي تتسق وتأتي في إطار توجهات الدولة الحالية وفقا لرؤية مصر 2030م.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو"UNIDO" هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا بالنمسا والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية، وتعتقد اليونيدو أن الصناعة التنافسية المستدامة بيئيا لها دور حاسم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية.

أخبار تهمك

"الصخرة الجديدة".. 10 معلومات لا تفوتك عن أسامة جلال صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ ساعة الا ربع

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

منذ ساعة و نصف

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على السيرة الذاتية لرئيس لجنة الشباب والرياضة الجديد بمجلس النواب

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بمشاركة الأهلي.. موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:17 م

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

03:22 م

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

04:07 م

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض