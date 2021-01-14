وقع في الترعة.. تقرير مفتش الصحة يكشف سر وفاة الشاب المعثور على جثته بترعة المريوطية

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كشفت معاينة قوات الإنقاذ النهري والشرطة عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجثة الشاب المعثور على جثته بمجري ترعة المريوطية، منذ 4 أيام، وتحديدًا أمام فندق سياج.



تقرير مفتش الصحة أكد على عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، ووفاته إثر إسفكسيا الغرق، نافيًا مخاوف أسرته بسبب إختفاءه عدة أيام قبل العثور على جثته بمجري الترعة.



معاينة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، بينت أن الشاب المعثور على جثته ثلاثيني العمر، وعثر بحوزته على متعلقاته الشخصية.



تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم توصلت إلى أن الشاب اختل توازنه وسقط بمجري الترعة، ووفاته متأثرًا بإصابته لعدم إجادته السباحة.



كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة شاب مجهول الهوية، من مجرى ترعة المريوطية بحي الهرم، الأحد الماضي.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة المريوطية، أمام فندق سياج، بحي الهرم.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.



وانتشلت القوات الجثة، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية يرتدي كامل ملابسه، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



