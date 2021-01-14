محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكولات لتنفيذ أعمال الرصف بـ7 مراكز

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تنفيذي بين المحافظة وشركة كير للمقاولات والصيانة، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع في 3 مراكز من مراكز المحافظة، ويتم توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال الرصف في 4 مراكز بالمحافظة.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه وقع على البروتوكول الأول: اللواء دكتور مهندس حازم السيد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كير للمقاولات والصيانة، والمهندس ناصر محمد فراج، وكيل وزارة الطرق، عن "مديرية الطرق والنقل" بالمحافظة.



وأوضح المحافظ أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة وشركة كير للمقاولات والصيانة يتضمن تنفيذ عملية رصف وإعادة رصف طرق وشوارع مراكز "الواسطى، وناصر، وبني سويف" والمشتركات الخاصة بها ضمن خطة العام المالي الحالي 20202021م تستهدف رصف 26 طريقا بأطوال 23 كم و25 شارعًا بطول 10كم تقريبا بقيمة إجمالية 58 مليون و105 ألف جنيه.



وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، والذي سيتضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع في مراكز "ببا، وسمسطا، والفشن، وإهناسيا"، والتي تتضمن 14 طريقًا بأطوال 22.9 كيلو متر و3 شوارع بطول 4.5 كيلو متر، بقيمة إجمالية 53 مليون و705 ألف جنيه.

