الأهلي والزمالك في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الخميس 14/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف

اشتعل الصراع مبكرًا بين الأهلي والزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، حيث يتساوى الفريقين في رصيد النقاط بـ 16 نقطة لكل منهما، ويتفوق المارد الأحمر بفارق الأهداف.

لعب الأهلي 6 مباريات، حقق 5 انتصارات على حساب أندية (المقاصة – غزل المحلة – الاتحاد السكندري – الانتاج الحربي) وتعادل في مباراة وحيدة مع وادي دجلة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا ويعد صاحب الهجوم الأقوى بالبطولة حتى الآن، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.

بينما خاض الزمالك 6 مباريات، وحقق 5 انتصارات أيضًا على حساب أندية (المقاولون العرب – سموحة – إنبي – طلائع الجيش – المصري)، وتعادل في مباراة وحيدة مع فريق بيراميدز، سجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثامنة:-

1- الأهلي 16 نقطة.
2- الزمالك 16نقطة
3- الجونة 12 نقطة
4- المصري 10 نقاط 
5- مصر المقاصة 10 نقاط
6- بيراميدز  9 نقاط
7- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط
8- الاتحاد السكندري 8 نقاط
9- انبي  7 نقاط
10- البنك الأهلي 7 نقاط
11- سموحة 7 نقاط 
12- الاسماعيلي 6 نقاط
13- وادي دجلة 6 نقاط
14- غزل المحلة 6 نقاط
15- نادي أسوان 6 نقاط
16- المقاولون 4 نقاط
17- الإنتاج الحربي 4 نقاط
18- طلائع الجيش 1 نقطة.

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