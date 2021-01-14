صلاح عبدالله يحتفل بوصله لمليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 14/يناير/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


احتفل الفنان الكبير صلاح عبد الله، بوصول حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" إلى مليون متابع.

وكتب صلاح عبد الله، احتفالًا بوصوله للمليون متابع قائلًا: "بعرقي ومجهودي من غير أي دعم وأي دفع"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن الجدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح عبد الله، يشارك في مسلسل "جمال الحريم"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير.

ويذاع مسلسل "جمال الحريم"، على قناة DMC في الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما في الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة الا ربع عصرًا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 في الساعة 9 مساء والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.

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