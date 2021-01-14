محافظة بني سويف: قطع الكهرباء عن "الحمريا" الصيانة الدورية للمغذى

الخميس 14/يناير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل التيار اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر يوم السبت 16 يناير الجاري، عن منطقة الحمرايا التابعة لمركز بني سويف بشرق النيل، وذلك لعمل صيانة على مُغذًي الكهرباء ـ بحسب بيان صحفي للمركز الإعلامي بديوان عام محافظة بني سويف.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بمشاركة الأهلي.. موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

منذ ساعة

فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على السيرة الذاتية لرئيس لجنة الشباب والرياضة الجديد بمجلس النواب

منذ ساعة و 15 دقيقة

زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد

منذ ساعة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:17 م

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

03:22 م

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

04:07 م

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

04:02 م

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض