محافظة بني سويف: قطع الكهرباء عن "الحمريا" الصيانة الدورية للمغذى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل التيار اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر يوم السبت 16 يناير الجاري، عن منطقة الحمرايا التابعة لمركز بني سويف بشرق النيل، وذلك لعمل صيانة على مُغذًي الكهرباء ـ بحسب بيان صحفي للمركز الإعلامي بديوان عام محافظة بني سويف.



ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

