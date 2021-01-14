"حكايات تسجل بماء الذهب".. أبطال الجيش الأبيض في المنيا

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"بالقفازات.. والكمامة.. وبدلة التعقيم".. مثلث أسلحة الجيش الأبيض في ظل مجابهه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يضحون بحياتهم وارواحهم فداء الوطن، بعد ان اجتاح فيرس كورونا العالم وظلت الحرب الشرسة مستمرة..ألا ان الأطباء وطاقم التمريض تصدوا لها بكل شجاعة وقوة لن ننكر فضل أحد هؤلاء قد كتبوا أسمائهم عبر التاريخ بحروفا من ذهب.



"الفجر" تروي لكم حكايات من دفاتر الجيش الأبيض بالمنيا في مواجهة فيروس كورونا.



بدموع...وابتسامة...وأحضان ودعت الدكتورة رحاب محمد حسن مدرس مساعد الأشعة التشخيصية والعلاجية بكلية الطب جامعة المنيا أبنها الوحيد أسامة الذي يبلغ من عمره 4 سنوات ممسكة بيد زوجها الدكتور محمد عماد أخصائي عظام بوزارة الصحة بعد أن قرر ترك أبنهم الوحيد والانضمام سويا للفريق الطبي داخل مستشفى العزل بملوي.



وتابعت الدكتورة رحاب انها لم تتردد ثانية واحدة لكي توافق على المشاركة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحجر الصحي بملوي”.. كلمات مؤثرة تنم عن ثقتها وشهامتها التي لبَّت نداء الشرف والمسؤولية لتخاطر بحياتها تاركة ابنها الصغير لوالدتها ووالدة زوجها خلال الفترة التي يقيماها هي وزوجها في مستشفي العزل حتي أنقضت المدة وأطمئنوا علي أنفسهم حتي يعودوا بسلام.





ولم تكن هذه القصة هي الوحيدة فحسب بل وكانت هناك الكثير من قصص الابطال المشرفة...7 أشهر متواصلة داخل مستشفى عزل ملوي بجهد متواصل عاشهم "الدكتور فراج هنداوي" الحاصل على ماجستير الجراحة العامة من جامعة المنيا فكان ومازال مدير مستشفى عزل ملوي ضمن كتيبة الجيش الأبيض، ابن سمالوط محافظة المنيا.



وتابع "الدكتور فراج"في بداية وصولي إلى مستشفى العزل بملوى كنت أجهل العديد من الأمور ولكن مع الوقت وسط كوكبة من أهل الخبرة مثل الدكتور محمد فتحي والدكتورة فاطمة والأستاذ أسامة السدوري والأستاذ هشام مدير المخزن استطعت أن اكتسب خبرة كبيرة إلى أن أكرمني الله وتم تكليفي "مدير مستشفى العزل" فالكل يعمل من أجل توصيل خدمة كاملة للمريض دون أن يمل أو يكل أحد.



وأضاف"مدير المستشفي عزل بملوي" الذي أكمل عامه الثلاثين داخل الحجر الصحي: أنا هنا وسط بيتي وعائلتي وأخواتي واصحابي، كل همي أن الدنيا تكون مستقرة ونعمل اللي علينا على أكمل وجه، ده واجب وطني.



ومنذ هذه اللحظة من 7 أشهر وأنا مقيم داخل مستشفى العزل، ولم أذهب الى عائلتي منذ بداية شهر يونيو 2021 حتى وقتنا هذا.. لن انكر عليكم قلق وخوف والدتي عليا ده شئ طبيعي جدا بحكم الأمومة ولكن تجد والدك يشد عضدك.فكلنا نضحي ونتعب ونعمل في جد من أجل الخروج من هذه الأزمة.





وفي سياق متصل ظهر الصيدلي "الدكتور «محمد سعد أحمد حسن" صيدلي، بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، الذي لقب بـ "صيدلي الخير" كأحد الأبطال التي ذاع صيتهم في حب الخير والعمل التطوعي ومساعدة المحتاجين الذين بدي عليهم أعراض كورونا من المترددين عليه في الصيدلية.



وتابع "الدكتور" نحن كصيادلة نعلم تماما أعراض فيروس كورونا والكورس العلاجي له على حسب ما َرد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية فنصحتهم باستخدام «فيرست كورس» الذي يحتوي زنك وحديد وفيتامين سي، ونحمد الله تعافى من ذاك الفيروس.





وأضاف " صيدلي الخير " أنه وجب علينا أن نقوم بعمل مبادرة «إحنا فى ضهرك»، تلك المبادرة التي تستهدف توفير أنابيب أكسجين وقفازات طبية وكمامات ومعقمات وكلور خام بالمجان بدون أي مقابل لغير القادرين وحتى باب المنزل، فكان هذا واجبا علينا في محاولة منا لمساندة أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.