الرئاسات العراقية تبحث تأجيل الانتخابات المبكرة

الخميس 14/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "الفتح" أحمد الكناني، عن تسريبات من اجتماع الرئاسات الأخير حول الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في يونيو المقبل.

وقال في تصريح صحفي، إن "الحكومة غير قادرة على إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، لأن عمرها قصير، وهي بحاجة إلى وقت أطول لأجل إجراء الانتخابات وتحقيق الإنجاز المنتظر منها".

وأضاف، أن "التسريبات المتداولة من اجتماع الرئاسات الأخير تشير إلى الرغبة بتأجيل الانتخابات إلى أكتوبر المقبل".


وأشار الكناني إلى أن "بعض القوى السياسية غير متهيئة للانتخابات، ولاسيما الأحزاب المدعومة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وقبل أيام اجتمعت الرئاسات في العراق (الجمهورية - الوزراء - البرلمان - القضاء)، لبحث الاستعدادات للانتخابات المبكرة التي حدد موعدها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السادس يونيو المقبل.

وفي وقت سابق حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من تأجيل الانتخابات المبكرة، ودعا المواطنين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية.

 

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