أمازون تضع ميزانية تتخطى المليار دولار لإطلاق مسلسل Lord Of The Rings

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تستعد شركة أمازون لإنتاج سلسلة مسلسل Lord Of The Rings، التي يسلط الضوء على حكايات أسطورية عديدة مع عالم أكثر تشويقًا وفقًا لما أكده موقع "الديلى ميل" خلال أحد التقارير على أن المسلسل يعود إلى حكايات قبل آلاف السنين من سلسلة "هوبيت" التي تم تقديمها خلال أفلام.



وأكد التقرير أن ميزانية المسلسل ستتجاوز مليار دولار وستكون الميزانية الأغلى على الاطلاق في تاريخ السلسلة، حيث أفادت رويترز في وقت سابق بأن الموسمين الأول والثانى فقط تم وضع ميزانية لهما لن تقل عن 500 مليون دولار.



وتدور الأحداث حول ممالك كانت تعيش في سلام نسبى بصورة كبيرة مع أبطال وشخصيات قيادية جديدة كانت تتمتع بحكمة ومحبة كبيرة من جانب الناس، قبل ظهورقوى الشر تدريجيًا وانحدار ممالك قوية، مع تعاظم قوى الشر.



جدير بالذكر أن مهرجان الجونة وفعالياته شهدت مشاركة من جانب الممثل الأمريكي الشهير فيجو مورتنسن عبر تطبيق "زووم" وذلك عن فيلمه الأخير "سقوط"، وهو التجربة الإخراجية الأولى للممثل فيجو مورتنسن والذي يستكشف من خلاله التناقضات الخاصة بالعائلة الحديثة، حيث يعد هذا العمل هو آخر أعمال الممثل الذى اشتهر ببطولة مملكة الخواتم.



وقال فيجو خلال المناقشة آنذاك حول تجربته الجديدة فى عالم الإخراج إن قصة الفيلم هي قصة معقدة تظهر أهمية التواصل والقبول والمسامحة بين أفراد الأسرة وكيف يمكن خسارة الحب ومحاولة استرجاعه مجددا.

