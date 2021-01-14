البنك الدولي: إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة يشمل خفض الفائدة

قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن بعض عمليات إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، الجارية تحت إطار جديد وضعته مجموعة العشرين، يتضمن تخفيضات لأسعار الفائدة، في خطوة يرى أن لها أثر إيجابي كبير على مواطني تلك الدول المدينة.

وأبلغ مالباس مؤتمر "رويترز نكست" أن بعض البلدان النامية تدفع فوائد تصل إلى ستة أو سبعة بالمئة على ديون ثنائية رسمية وأن خفض الدين قد يقدم بعض العون لها.

وأضاف أنه يأمل في إمكانية تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد نهاية يونيو لكنه لا يستطيع التكهن بمثل هذا القرار.