البنك الدولي: إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة يشمل خفض الفائدة

الخميس 14/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
 قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي،  إن بعض عمليات إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، الجارية تحت إطار جديد وضعته مجموعة العشرين، يتضمن تخفيضات لأسعار الفائدة، في خطوة يرى أن لها أثر إيجابي كبير على مواطني تلك الدول المدينة.
 
وأبلغ مالباس مؤتمر "رويترز نكست" أن بعض البلدان النامية تدفع فوائد تصل إلى ستة أو سبعة بالمئة على ديون ثنائية رسمية وأن خفض الدين قد يقدم بعض العون لها.
 
وأضاف أنه يأمل في إمكانية تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد نهاية يونيو لكنه لا يستطيع التكهن بمثل هذا القرار.
 

أخبار تهمك

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على السيرة الذاتية لرئيس لجنة الشباب والرياضة الجديد بمجلس النواب

منذ ساعة و 15 دقيقة

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

منذ ساعة

زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بمشاركة الأهلي.. موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:17 م

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

03:22 م

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

04:07 م

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

04:02 م

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض