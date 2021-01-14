شركة أدوية تعلن عن تحليل جديد يكتشف الإصابة بكورونا خارج المعمل

الخميس 14/يناير/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

 

 

قالت شركة جينكس للأدوية المبتكرة والأجهزة الطبية، أنها وقعت بروتوكول تعاون مع اثنين من أكبر مصنعي اللقاحات والأمصال والأدوية عالمياً للحصول على حق الوكالة الحصرية بمنطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع توقيعها عقد وكالة مع احدى اكبر الشركات السويسرية المنتجة  لنوع جديد وفعال من الاختبارات والمسحات الأوروبية الصنع للكشف عن فيروس "كورونا" وتشخيصه.

 

 

وبموجب بروتوكول التعاون تكون الشركة هي الوكيل لمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص مصر والخليج لهذا الاختبار الجديد الذي يعد أحد أهم وأحدث الطرق التي توصل إليها العلم في أوروبا لتشخيص فيروس كورونا، كما يمثل طفرة في الكشف عن الفيروس بدقة تصل إلى 99% دون تدخل معملي، بالإضافة إلى أن هذه المسحة الأوروبية المصنعة فى سويسرا حاصلة على موافقات التسجيل والتداول فى كل من سويسرا وفرنسا وروسيا وألمانيا وبولندا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي كونها من أسرع وأدق الطرق لتشخيص فيروس كورونا.

 

 

من جانبها قالت الدكتورة نيبال دهبه، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي: "نهدف إلى توفير أحدث الحلول والعلاجات والأجهزة الطبية المبتكرة التي توفر الدقة والأمان والفاعلية بأفضل الأسعار، كما نحرص على التوجيه الدائم للمستثمر الأجنبي نحو التصنيع المحلى في كل دول المنطقة لأن بلادنا تستحق كل ما هو جديد، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير أحدث ما توصل إليه العلم لمحاربة الوباء، والحرص على زيادة القدرة الإنتاجية و جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع في مجال الدواء، وهو ما دفعنا إلى التعاقد مع المصنعين الدوليين وتوجيه الأنظار إلى قدرتنا الإنتاجية والكفاءة غير المسبوقة لخطوط الإنتاج المحلية التي أبهرت المصنعين من مختلف الجنسيات".


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