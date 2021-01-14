موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري

الخميس 14/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف


يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الجمعة وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة بيراميدز ضد المقاولون العرب بالجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثانية والربع من مساء غد الجمعة  15-1.

وتنقل قناة "ON TIME SPORT" بشكل حصري عبر شاشتها مواجهة بيراميدز ضد المقاولون العرب، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق آخر يحتل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط حيث خاض السماوي 6 مواجهات فاز في مبارياتين وتعادل في ثلاثة وخسر في لقاء وحيد.

وعلى الجانب الآخر يأتي الذئاب في الترتيب السادس عشر بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط حيث خاض أبناء المدرب عماد النحاس خمسة مواجهات فازوا في مباراة وتعادلوا في أخري وتلقوا الخسارة في ثلاثة مباريات.

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