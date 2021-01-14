مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الخميس 14/يناير/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر، أن ساسي لا يرغب في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا بالشروط المالية التي حددها النادي وتتناسب مع إمكانياته.

وأشار المصدر، أن نادي الزمالك عرض على فرجاني ساسي مليون دولار بحد أقصى وفقا لإمكانيات النادي، مشيرًا إلى أن الدولي التونسي لا يمتلك أي عروض حتى يرحل إليها، خلال الفترة المقبلة.

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