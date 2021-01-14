"الصخرة الجديدة".. 10 معلومات لا تفوتك عن أسامة جلال صفقة الزمالك المُنتظرة

الخميس 14/يناير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
علاء خليف
اقترب النادي الزمالك من التعاقد بشكل رسمي مع أسامة جلال مدافع إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم دفاعات الفريق الأبيض في الموسم الحالي.

وتوصل مسئولو الزمالك إلى اتفاق نهائي مع إدارة إنبي للحصول على خدمات أسامة جلال مقابل 15 مليون جنيه، ويختلف الطرفين على طريقة سداد المقابل المالي للصفقة، حيث يرغب النادي البترولي في الحصول على المبلغ على قسطين بواقع 10 مليون جنيه بالقسط الأول، و5 مليون جنيه بالقسط الثاني.

ومن المنتظر الإعلان عن انضمام أسامة جلال إلى الزمالك بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه أسامة جلال صفقة الزمالك المنتظرة خلال مشواره الكروي:-

1- أسامة جلال من مواليد 17 سبتمبر لعام 1997 بمدينة (طنطا) في محافظة الغربية يبلغ عمره 23 عامًا.

2- يُجيد "جلال" اللعب في مركز قلب الدفاع، وخط الوسط المدافع، ويبلغ طوله 1.84 سم، ويلعب بقدمه اليمنى.

3- بدأ أسامة جلال مشواره الكروي داخل قطاع الناشئين في نادي إنبي وتألق بشكل ملحوظ لكنه لم يحصل على فرصة مع الفريق الأول بالنادي البترولي.

4- انضم المدافع الشاب إلى نادي بتروجيت على سبيل الإعارة عام 2017 قادمًا من نادي إنبي، شارك معه في 4 مباريات ولم يترك أي بصمة، قبل عودته مجددًا للنادي البترولي.

5- انتقل اللاعب الشاب إلى نادي مصر المقاصة عام 2018 على سبيل الإعارة، ولعب معه 12 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية (1080 دقيقة) وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، وعاد بعدها لفريق إنبي.

6- خاض أسامة جلال 26 مباراة مع فريق إنبي، بإجمالي دقائق لعب فعلية، 1997 دقيقة، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا خلال مشواره بالملاعب.

7-  خاض مدافع إنبي مع 17 مباراة مع منتخب مصر الأوليمبي (12 مباراة ودية – 5 مباريات رسمية)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1416 دقيقة، وسجل هدفين وحصل على إنذارين.

8- ساهم أسامة جلال مع زملائه في تتويج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر العام الماضي، ليتأهل منتخب الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في (طوكيو) العام المقبل.

9- نال المدافع الشاب إعجاب الأوروجواياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي السابق والذي طلب التعاقد معه لتدعيم دفاعات المارد الأحمر عام 2019 لكن الصفقة لم تتم.

10- تصل القيمة التسويقية لـ "جلال" وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" 300 ألف يورو.

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