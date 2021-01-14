"روسيا" تصدر سندات خضراء بقيمة 1.5 مليار دولار

الخميس 14/يناير/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر

أفاد مسؤول مصرفي، في منتدى "غايدار" المنعقد حاليا، بأن إجمالي السندات التي تم إصدارها على مبدأ التمويل "الأخضر" في روسيا بلغ نحو 111 مليار روبل (حوالي 1.5 مليار دولار).

وقال دينيس شولاكوف، النائب الأول لرئيس مصرف "غازبروم بنك": "ليس هناك الكثير من السندات الخضراء في سوقنا اليوم، تم إطلاق 7 إصدارات بنحو 111 مليار روبل، منها 100 مليار روبل أصدرتها شركة السكك الحديدية الروسية".

وأشار إلى أن شركة روسية تنشط في مجال التعدين تستعد لإصدار سندات روسية خضراء.

ويقوم التمويل الأخضر على مبدأ توفير الأموال لمشروع يهدف لتحسين البيئة وتخفيف آثار تغير المناخ واستخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية.

ويعقد منتدى "غيدار" هذا العام يومي 14 و15 يناير الجاري، ويأتي في وقت يتعرض فيه العالم وروسيا لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا. ويعد المنتدى حدثا سياسيا واقتصاديا محوريا في حياة روسيا، حيث يتبادل الخبراء والمسؤولون من خلال هذه المنصة مختلف الأراء والخبرات

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