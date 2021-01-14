تعرف على السيرة الذاتية لرئيس لجنة الشباب والرياضة الجديد بمجلس النواب

يمتلك الدكتور محمود حسين خيرات دراسية وتعليمية كبيرة، حيث تخرج في جامعة الأزهر الشريف، بالقاهرة عام 2001، وحصل على بكالوريوس علوم وتربية، قسم بيولوجى، بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلوم خاص فى العلوم التربوية.





حصل الدكتور محمود حسين علىدرجة العالمية (دكتوراة الفلسفة ) فى التربية تخصص أصول التربية، وكان عنوان الرسالة (تصور مقترح لتفعيل المشاركة السياسية لدى طلاب الجامعة فى ضوء بعض التغيرات المجتمعية)، مع توصية بالتداول بين الجامعات والمراكز البحثية من جامعة الأزهر ، القاهرة ، 2010.





وحصل على زمالة أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، من (الدفعة 48) كلية الدفاع2018 ، في مجال التخطيط الإستراتيجي والأمن القومي، أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية 2018، ونال ماجستير (دور الأنشطة الطلابية فى دعم قيم المشاركة لدى طلاب الجامعة)، كما نال ماجستير فى ( دور الأنشطة الطلابية فى دعم قيم المشاركة لدى طلاب الجامعة ) بتقدير ممتاز، من جامعة الأزهر ، بالقاهرة ، عام 2005 .





الدكتور محمود حسين حصل أيضا على دبلوم السلامة والصحة المهنية (نيبوش)، ومجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية (NEBOSH )، من المملكة المتحدة، ودبلوم الإدارة التنفيذية للأنشطة والأحداث الرياضية، من جامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية تحت أشراف الأتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.





ويمتلك الدكتور محمود حسين خيرات سياسية طويلة، فقد كان عضوا بمجلس النواب المصري، وعمل وكيلا للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري مجلس 2015-2020، كما كان رئيسا لبرلمان شباب مصر، ومسئولا عن حملة "علشان تبنيها" بالخارج لدعم السيد الرئيس لأنتخابات رئاسة الجمهورية.





وكان الدكتور محمود حسين منسقا للحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية للسيد المشير بمحافظة بورسعيد، ومنسقا لحملة مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، ورئيسا للجنة تشغيل الشباب بالمجلس المحلى لمحافظة بورسعيد.





وعن الخبرات التنظيمية للدكتور محمود حسين، فقد عمل منسقا امجموعة بورسعيد ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، ومساعد للمنسق العام بمجموعة بورسعيد للبطولة الأفريقية لكرة القدم، ومنسقا لمجموعة بورسعيد بكأس العالم للكرة الطائرة لذوي الأحتياجات الخاصة (جلوس)، ومنسقا لمجموعة بورسعيد بكأس العالم لكرة اليد للشباب.





بالإضافة إلى أن الدكتور محمود حسين كان رئيسا للجنة المتابعة ببطولة الجامعات بجامعة بورسعيد، وعضوا باللجنة المنظمة كأس العالم تحت 17 سنة، ومنظما للعديد من القوافل الطبية والقوافل التوعوية بمحافظة بورسعيد، ونظم العديد من المؤتمرات واللقاءات السياسية والمجتمعية.





وكان للدكتور محمود حسين دورا في المؤتمرات والمشاركات الثقافية، حيث عمل محاضرا فى مجال تمكين الشباب للمشاركة فى حل المشكلات – ملتقى العواصم العربية، و عضو وفد الشباب المصرى المشارك فى فعاليات مؤتمر شعلة يوبيل 2000، وعضو وفد الشباب المصرى المشارك فى فعاليات مؤتمر جامعة الدول العربية (الشباب العربى)، ورئيس الوفد المصرى بمؤتمر الشباب العربى يتحاورون.





أختير الدكتور محمود حسين من قبل عضوا بالمؤتمر الاقتصادي الدولى، وعضوا بمجموعة تقييم مشروعات البنك الدولى التنموية فى مصر (مرشح من قبل البنك الدولى )، بالإضافة إلى عضو البعثة التعليمية لوزارة التربية والتعليم بجامعة استراثكلايد باسكتلندا، وعضو وفد الاحزاب المصرية والقوى المدنية المشارك فى البرنامج التدريبى السياسى (قادة المستقبل) بالمجلس الامريكى للقيادات السياسية الشابة ( الولايات المتحدة الامريكية).



