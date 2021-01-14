السودان يعلن حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:29 م
حمدوك
حمدوك
وكالات

أعلن السودان، اليوم الخميس، حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، لدواع أمنية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش السوداني، قد بدأ خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، طوال الـ26 عاما الماضية.

 

 واتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تمشط محيط جبل أبو طيور الأسبوع الماضي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

 

ويتوقع أن تعقد لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أولى اجتماعاتها بالخرطوم غدا الثلاثاء، بعد العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية.


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