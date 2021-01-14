مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

الخميس 14/يناير/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم الأحد المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية صمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب موسيماني في منح لاعبيه الأساسيين راحة في المباراة المقبلة في ظل الاعتماد عليهم في المباريات الماضية، وعدم إراحتهم بشكل كبير.

وكان موسيماني قد برر استبدال عدد من لاعبيه في المباريات الماضية من أجل منحهم راحة في ظل تزاحم المباريات.

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