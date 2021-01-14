بإطلالة هادئة.. مي سليم تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الخميس 14/يناير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة مى سليم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مى سليم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة هادئة، حيث اعتمدت على تيشيرت أبيض شتوي، ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها.


يذكر أن مي سليم يعرض لها حاليا مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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