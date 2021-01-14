موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزه الأول على منتخب تشيلي بنتيجة 35 – 29، فى ضربة البداية بأولى مبارياته ضمن المجموعة السابعة.

ويقع المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة السابعة بجانب كل من تشيلي والسويد ومقدونيا بعد اعتذار التشيك عن المشاركة بسبب إصابة عدد كبير من أفراد اللعبة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد، مع مقدونيا في ثاني مواجهات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2021، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات تلك البطولة، والتي تستضيفها مصر، يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

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