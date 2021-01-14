نائبة تتقدم بمقترح للتعديل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب

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قالت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إن ستتقدم بمقترح لرئيس البرلمان بشأن تعديل آليات تصويت النواب باللائحة الداخلية للمجلس.



واوضحت "حلاوه" في بيان لها اليوم الخميس"، أن الهدف من المقترح تفعيل التصويت الألكتروني بمجلس النواب كبدائل عن التصويت بالطريقة الإعتيادية سواء كانت برفع اليد او الوقوف او النداء بالاسم.



وأشارت النائبة إلى أن الهدف من المقترح هو الحفاظ على سلامة وصحة السادة اعضاء مجلس النواب في ظل إنتشار وباء فيروس كورونا، حيث يهدف المقترح إلى عدم الإعتماد الكلي على حضور كافة النواب أثناء جلسات التصويت.



وتابعت "حلاوه" بيانها الصحفي قائلة ان معظم برلمانات العالم في الوقت الحالي تلجأ إلى التصويت الألكتروني بل وأحيانًا تنعقد الجلسات من خلال وسائل التواصل عن بعد، وهو أمر جيد وآمن في ظل ما يعاني منه العالم من انتشار وباء فيروس كورنا المستجد.



وأختتمت "حلاوه" بيانها الصحفي مؤكدة على أن المهم والأهم هو الحفاظ على صحة وسلامة السادة النواب والعاملين بالبرلمان حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت عليه من ذي قبل.