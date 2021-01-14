أستاذ اقتصاديات صحة: لا يجب أن يخلع المتعافي من الكورونا الكمامة.. فهو عرضة للإصابة (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الشخص الذي أصيب بعدوى فيروس كورونا خلال الموجة الأولى فأنه معرض للإصابة خلال الموجة الثانية مثله مثل الأشخاص الآخرين.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الجسم يكون ذاكرة مناعية جيدة ضد الأمراض التي أصيب بها من قبل، لافتا إلى أن هناك دراسة بريطانية تشير إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تمنع قدرا من المناعة تصل إلى 5 أشهر.

ونوه بأن المتعافي من كورونا لا يجب أن يتهاون في ارتداء الكمامة بدعوى أن لديه أجسام مضادة، حيث أنه يمكن أن يصاب مرة أخرى، فضلا على أنه يمكن أن يكون حاملا للفيروس وينقله لغيره دون أن يدري.

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