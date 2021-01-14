ضرب نار.. أحمد العوضي يشوق جمهوره بمسلسله الجديد

الخميس 14/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان أحمد العوضي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "اللي ملوش كبير"، وعلق قائلاً "ضرب نار والعة الخديوي".




يذكر أن آخر أعمال العوضي مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ ساعتين

الزمالك يضغط للتعاقد مع نجم إنبي

منذ أقل من ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

01:30 م

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض