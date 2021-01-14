البورصة تنهي تعاملات جلسة اليوم على مكاسب 3.6 مليار جنيه

الخميس 14/يناير/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

واصلت البورصة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم، حيث حقق رأسمال السوقي أرباح بقيمة 3.5 مليار جنيه بنهاية التعاملات ليصل إلي مستويات 677.806 مليار جنيه.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، للجلسة السابعة على التوالي، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13886 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4424 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3252 نقطة.

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