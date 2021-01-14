نيللي كريم: مسلسلي الجديد مش اسمه "وضع طيران"

الخميس 14/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



قالت الفنانة نيللي كريم أنها ستشارك في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد لم يتم حاليًا الاستقرار على اسمه، لكنه لن يحمل اسم "وضع طيران" كما انتشر في بعض الأخبار، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نيللي كريم منشورًا قالت فيه :"الجزء الثاني من بـ 100 وش، ‏"هيكون فيلم سينما مش مسلسل، وعندي مسلسل في رمضان لسه بنحضره والاسم اللي طرح في الصحافة "وضع طيران" غير صحيح".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم الدرامية مشاركتها في مسلسل "بـ 100 وش"، وهو بطولة آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

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