بهذه الكلمات.. نسرين طافش توجه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها

الخميس 14/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها اعتمدت فيها على إطلالة هادئة، ووجهت رسالة إلى جمهورها ومتابعيها قائلة"اجعل نيتك الرئيسة الإحساس بشعور أفضل أينما كنت و وقتما كنت .. في هذه الذبذبات فقط ستتجلى المزيد من الأشياء الجميلة و كلما حافظت على مشاعر طيبة ستندهش من الوفرة التي ستغمرك .. المشاعر السلبية هي جرس إنذار يخبرك ان ما تقوم به يتناقض مع ما تريد".

يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

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