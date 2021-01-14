ألفت عمر: سعيدة بنجاح دوري في "سكن البنات"

الخميس 14/يناير/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
نور طلعت

أعربت الفنانة ألفت عمر عن سعادتها بردود الأفعال الايجابيه عن دورها في مسلسل سكن بنات والذي يعرض على تحدي المنصات الالكترونيه حاليا.


وقالت لم أتوقع أن المنصات الالكترونيه تلقى كل هذه النسبه من المشاهده.. وانا سعيده بالعمل في مسلسل مثل سكن البنات.
أضافت أحس شخصية فتاة تخوض رحلة صعود، حيث تبدأ حياتها فتاة فقيرة تحلم بالثراء من خلال عملها «كوافيرة»، وتقيم في سكن الطالبات لتوفير المال وافتتاح مركز تجميل، لتصبح سيدة أعمال.

وانتهت ألفت من تصوير دورها في هذا العمل الذي ينتمي لدراما الـ60 حلقة، ويدور حول مجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل واحدة منهن.


المسلسل بطولة وفاء عامر ومنذر رياحنة وأيتن عامر ومحمد نجاتي ودينا ومنة فضالي، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.


من ناحية أخرى، تنتظر ألفت عرض مسلسل «السر» مع حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري وإخراج محمد حمدي.
وتدور أحداثه حول محامية على علاقة برجل أعمال، تكتشف سرًا خطيرًا بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، حيث يحاول القضاء عليها بنفوذه.

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