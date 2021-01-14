أحمد سمير رئيساً لـ"اقتصادية النواب".. و"فرغلي وسليمان" وكيلان

الخميس 14/يناير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

انتخبت اللجنة الاقتصادية، النائب أحمد سمير رئيسًا للجنة، ووكيلي اللجنة كل من النائب أحمد فرغلى والنائب محمد السيد سليمان، وأمين سر اللجنة النائب أحمد دياب.

وكان قد عاود مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الانعقاد، لعقد الجلسة الثانية، التي سيتم فيها استعراض مقترحات واعتراضات الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة الأولى دعوة المستشار حنفي جبالي، أعضاء المجلس لتقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم علي الكشوف المبدئية للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قواعد تشكيل اللجان النوعية واختيار هيئات مكاتبها.

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن ٨ أعضاء على الأقل، ويجب أن تتحقق تمثيل المعارضة والمراة والشباب في كل لجنة.

وأضاف: لايجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.

ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومى.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والبحث العلمى.
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18- لجنة السياحة والطيران المدنى.
19- لجنة الشئون الصحية.
20- لجنة النقل والمواصلات.
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23- لجنة الإدارة المحلية.
24- لجنة الشباب والرياضة.
25- لجنة حقوق الإنسان.

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