بـ"شنطة ملابس حريمي".. سقوط عصابة سرقات السيدات في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيدات والملابس الحريمي بأسلوب المغافلة.





أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع عمر بن الخطاب، دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلًا من "ن ع ع م" 46 سنة، بدون عمل ومقيمة، دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامها في عدد 3 قضايا أخرهم 8189 لسنة 2015م مصر الجديدة " مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليها في القضيتين أرقام 8958 لسنة 2015م مصر الجديدة " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات بجلسة 2192016م، 8179 لسنة 2015م مصر الجديدة " سرقة " والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 2982015م.





كما تمكنوا من ضبط "و ع ن ش"، 40 سنة، بدون عمل ومقيمة دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامها في 3 قضايا أخرهم 11982 لسنة 2018م عابدين " سرقة متجر "والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 29724 لسنة 2019م المرج " ضرب " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 2992019م، وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس الحريمي ( مجهولة المصدر ).







وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس كائن بميدان الإسماعيلية ـ دائرة القسم بإسلوب " المغافلة "، وباستدعاء مالك المحل "ا ع ع ح"، 37 سنة، ومقيم فيصل، الهرم، جيزة تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر جنح القسم.







وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل " وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة، حيث تم سرقة كمية من الملابس الحريمي من داخل فرع محل ملابس الكائن دائرة القسم ملك ذات المجني عليه سالف الذكر، والمحرر بشأنها المحضر جنح القسم بتاريخ 23112020م، وسرقة حافظة نقود حريمي بداخلها مبلغ مالي 700 جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية من المدعوة ا م م سن 30 صيدلانية ومقيمة ـ دائرة قسم شرطة المطرية حال سيرها بميدان روكسي ـ دائرة القسم 00 والمحرر بشأنها المحضر جنح القسم.









كما اعترفا بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي 450 جنيه من "م ع س م"، 24 سنة، مهندس ومقيم كفر الشيخ حال تواجده داخل فرع التوحيد والنور الكائن بدائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر جنح القسم.







وتم بارشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي16.500 ألف جنيه من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.