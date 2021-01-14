أسعار الأسماك اليوم الخميس 14-1-2021 في مصر

الخميس 14/يناير/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار الاسماك في الاسواق اليوم الخميس14-1-2021، حيث تراجع سعر السمك البلطي  واستقرت اسعار المكارونة.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحداليتراوح بين 17 و19 جنيهًا،واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا،وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

 وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

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