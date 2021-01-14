بنظارة سوداء....هنا الزاهد تبهر جمهورها

الخميس 14/يناير/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
نادين نجدي



شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها بـصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت هنا في الصورة ترتدي بلوزة سوداء اللون، نظارة سوداء ، وحازت الصورة على اعجاب الجميع.

شاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

أخبار تهمك

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يضغط للتعاقد مع نجم إنبي

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

01:30 م

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض