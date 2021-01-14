لا خسائر بمخازن الأدوية.. التفاصيل الكاملة بشأن حريق "الصحة" في العباسية

الخميس 14/يناير/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
في ضوء توجيهات وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لحصر خسائر الحريق الذي نشب بالمخلفات بجوار مخازن الصحة في العباسية، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماده، دون وقوع خسائر أو إصابات.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل حريق مخازن وزارة الصحة في العباسية.

حريق مخازن الصحة
البداية، حينما نشب حريق في مخلفات بجوار مخازن وزارة الصحة في العباسية، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية بالقاهرة، للسيطرة على النيران.

وعلى الفور، تلقي اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في ميدان العباسية بجوار مخازن وزارة الصحة، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء.

وبالانتقال، تبيّن نشوب حريق في مخلفات بجوار مخازن وزارة الصحة، وجار محاصرة النيران للسيطرة عليها وإخمادها.

السيطرة على الحريق
وعلى الفور، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، الخميس، من السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

لا خسائر بمخازن الأدوية
وفيما يخص الخسائر، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحريق الذي اندلع كان في مخازن ورش الأثاث ولم يسفر عن أي خسائر مطلقا ولا إصابات أو وفيات.

تفقد محافظ القاهرة
وبدوره، تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عمليات إطفاء الحريق المحدود، الذي نشب بورشة صيانة بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة بمنطقة السكة البيضاء بالوايلي.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده لأي مبنى أو منشأ آخر.

ورافق المحافظ أثناء تفقده لل حريق ، اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية ب القاهرة ، واللواء إيهاب عرفة، مدير شرطة المرافق.

لجنة لحصر تلفيات الحريق
وشكلت وزارة الصحة والسكان لجنة لحصر الخسائر الأولية الخاصة بحريق مخازن الوزارة بالعباسية على أن تضع تقريرها خلال 24 ساعة.

وكان نشب حريق في مخلفات بجوار مخازن وزارة الصحة في العباسية، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية بالقاهرة، للسيطرة على النيران.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث مسئولي الحماية المدنية والحي، وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق وتجرى حاليًا عمليات تبريده.

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