محافظ المنيا يتابع سير العمل بمصنع سكر أبوقرقاص

الخميس 14/يناير/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، سير العمل بمصنع سكر أبوقرقاص، بحضور المهندس علاء السوهاجي رئيس قطاعات مصنع سكر ابوقرقاص، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة ودكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص.
تفقد المحافظ عددا من أقسام المصنع، شملت قسم التفريغ الميكانيكي والعصارات، وتابع المحافظ خلال جولته المراحل النهائية لانتاج السكر وكذلك مرحلتي التعبئة والتوزيع.
وخلال جولته وجه المحافظ وكيل وزارة الري بحل مشكلة قلة المياه بالمصنع بسبب السدة الشتوية والعمل على رفع منسوب ترعة الإبراهيمية بالقدر الكافي للتشغيل، حفاظا على الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يعد أحد أهم قلاع إنتاج السكر في مصر.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريتي التموين والزراعة لتنظيم عدد من القوافل والندوات لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب لزراعة المحاصيل السكرية واطلاعهم على الطرق الحديثة للري وتدريبهم على تطبيق أسلوب المكافحة المتكاملة المقاومة للآفات مما يساهم في زيادة إنتاجية محصول قصب السكر.

من جانبه، قال رئيس قطاعات مصنع سكر ابوقرقاص، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 110 الف طن خلال موسمي عصير القصب والبنجر منها 40 الف طن سكر خلال موسم عصير القصب و70 الف طن خلال موسم عصير البنجر، ويستقبل المصنع 400 الف طن قصب خلال موسمه وحوالي 650 الف بنجر.وأضاف، يضم المصنع صناعات تحويلية، حيث يتم انتاج الكحول الاثيلي الأبيض من المولاس بطاقة 120 الف لتر يوميا.

أخبار تهمك

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضغط للتعاقد مع نجم إنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 12 ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ أقل من ساعتين

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

01:30 م

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض