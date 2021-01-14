محافظ المنيا يتابع سير العمل بمصنع سكر أبوقرقاص

محافظ المنيا يتابع سير العمل بمصنع سكر أبوقرقاص
الخميس 14/يناير/2021 - 02:43 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، سير العمل بمصنع سكر أبوقرقاص، بحضور المهندس علاء السوهاجي رئيس قطاعات مصنع سكر ابوقرقاص، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة ودكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص.
تفقد المحافظ عددا من أقسام المصنع، شملت قسم التفريغ الميكانيكي والعصارات، وتابع المحافظ خلال جولته المراحل النهائية لانتاج السكر وكذلك مرحلتي التعبئة والتوزيع.
وخلال جولته وجه المحافظ وكيل وزارة الري بحل مشكلة قلة المياه بالمصنع بسبب السدة الشتوية والعمل على رفع منسوب ترعة الإبراهيمية بالقدر الكافي للتشغيل، حفاظا على الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يعد أحد أهم قلاع إنتاج السكر في مصر.
أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريتي التموين والزراعة لتنظيم عدد من القوافل والندوات لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب لزراعة المحاصيل السكرية واطلاعهم على الطرق الحديثة للري وتدريبهم على تطبيق أسلوب المكافحة المتكاملة المقاومة للآفات مما يساهم في زيادة إنتاجية محصول قصب السكر.
من جانبه، قال رئيس قطاعات مصنع سكر ابوقرقاص، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 110 الف طن خلال موسمي عصير القصب والبنجر منها 40 الف طن سكر خلال موسم عصير القصب و70 الف طن خلال موسم عصير البنجر، ويستقبل المصنع 400 الف طن قصب خلال موسمه وحوالي 650 الف بنجر.وأضاف، يضم المصنع صناعات تحويلية، حيث يتم انتاج الكحول الاثيلي الأبيض من المولاس بطاقة 120 الف لتر يوميا.
تفقد المحافظ عددا من أقسام المصنع، شملت قسم التفريغ الميكانيكي والعصارات، وتابع المحافظ خلال جولته المراحل النهائية لانتاج السكر وكذلك مرحلتي التعبئة والتوزيع.
وخلال جولته وجه المحافظ وكيل وزارة الري بحل مشكلة قلة المياه بالمصنع بسبب السدة الشتوية والعمل على رفع منسوب ترعة الإبراهيمية بالقدر الكافي للتشغيل، حفاظا على الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يعد أحد أهم قلاع إنتاج السكر في مصر.
أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريتي التموين والزراعة لتنظيم عدد من القوافل والندوات لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب لزراعة المحاصيل السكرية واطلاعهم على الطرق الحديثة للري وتدريبهم على تطبيق أسلوب المكافحة المتكاملة المقاومة للآفات مما يساهم في زيادة إنتاجية محصول قصب السكر.
من جانبه، قال رئيس قطاعات مصنع سكر ابوقرقاص، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 110 الف طن خلال موسمي عصير القصب والبنجر منها 40 الف طن سكر خلال موسم عصير القصب و70 الف طن خلال موسم عصير البنجر، ويستقبل المصنع 400 الف طن قصب خلال موسمه وحوالي 650 الف بنجر.وأضاف، يضم المصنع صناعات تحويلية، حيث يتم انتاج الكحول الاثيلي الأبيض من المولاس بطاقة 120 الف لتر يوميا.