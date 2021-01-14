غدا أتربة ورياح.. 7 نصائح لحماية نفسك من تقلبات المناخ

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موجة من الطقس السئ تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي دعت المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خاصة مع قدوم رياح محملة بالأتربة غدا الجمعة.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



وأكدت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي ظلت لمدة 3 أسابيع، بالإضافة إلى انتهاء الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب، متابعة أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مستمر اليوم، مع انخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى البدء في فرص سقوط أمطار اليوم وحتى الأسبوع المقبل، على أن تكون من خفيفة لمتوسطة، على السواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح، ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الساحل الشرقي.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع الطقس المتقلب الذي ستتعرض له البلاد:





- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وبالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية تجنب التعرض للأماكن المكشوفة والمعرضة للرياح.





- يجب غسل فمك بانتظام للتخلص من أي غبار على الشفتين أو داخل الفم، خاصة إذا كنت فى الخارج طوال اليوم، وكذلك ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج في الشارع لتجنب أي أتربة من الدخول فى العين.



- ولتجنب الحوادث يجب القيادة بهدوء، وترك مسافة أمان بين السيارات.التأكد من سلامة مساحات السيارات.





- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.



- ابتعد عن السير بجوار أي جهاز كهربائي ولا تلمس أي عمود إنارة إذا كنت مبتلًا أو فى حالة تساقط الأمطار.



- يجب عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وبعضل الأشجار المتخلخلة، فقد تسقط بفعل الأمطار والرياح الشديدة.



- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وبعضل الأشجار المتخلخلة، فقد تسقط بفعل الأمطار والرياح الشديدة، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وبعضل الأشجار المتخلخلة، فقد تسقط بفعل الأمطار والرياح الشديدة.