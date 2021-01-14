بهذه الطريقة...غادة عادل تروج لفيلمها الجديد "الكهف"

الخميس 14/يناير/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
نادين نجدي

شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها ، بصورة من بوستر فيلم "أهل الكهف" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكان البوستر تتصدر فيه غادة عادل ، وحازت الصورة الكثير من الاعجابات .


فيلم "أهل الكهف" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم أحمد لوكسر، أحمد الشربيني وهو من إنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.


يذكر أن آخر أعمال غلدة كان فيلم الخطة العايمة ودارت احداثه حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

"الخطة العايمة" بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله، وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.





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