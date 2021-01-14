نجم شتوتجارت بديل سانشو في دورتموند

الخميس 14/يناير/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن بروسيا دورتموند قام بتحديد بديل لنجم الفريق الإنجليزي جادون سانشو في حالة رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية إلى أن سانشو كان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي لولا الاختلاف على التفاصيل المادية للصفقة مع بروسيا دورتمود.

وأكدت المجلة الفرنسية أن مسئولي بروسيا دورتموند استقروا على الفرنسي تانجي كوليبالي نجم شتوتجارت من أجل التعاقد معه في حالة رحيل سانشو.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن كوليبالي يبلغ من العمر 19 عامًا ويلعب كجناح أيسر، حيث انضم إلى شتوتجارت في صيف 2019 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية.

وأفادت المجلة الفرنسية لأن بروسيا دورتموند لن يقف أمام رحيل سانشو في حالة وصول عرض مادي مناسب للنادي الألماني.

وألمحت المجلة الفرنسية أن مانشستر يونايتد كان قد تقدم بعرض تبلغ قيمته 91 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع سانشو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن بروسيا دورتموند اشترط الحصول على 110 مليون جنيه إسترليني.

أخبار تهمك

زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يكشف خطته لترميم إقتصاد برشلونة

منذ ساعة و نصف

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تعثر صفقة نجم الأهلي.. إنبي يحدد هدفه الجديد في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

08:15 ص

صدمة قوية لفيراري الزمالك

12:00 م

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض