ريال مدريد يحسم موقفه من ضم بوجبا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا بعد السعر المبدئي الذي حدده مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التخلي عنه والذي يبلغ 75 مليون يورو.





وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن بوجبا يرتبط بعقد مع الشياطين الحمر حتى نهاية الموسم المقبل لكنه لا يشعر بالراحة وفقًا لتصريحات وكيل أعماله مينو رايولا وبالتالي فإن رحيله في الصيف المقبل هو الأقرب.





وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد مهتم بالفعل بالتعاقد مع بوجبا بناءً على رغبة زين الدين زيدان إلا أنه لن يقوم بدفع هذا الرقم, حيث يرى مسئولو الملكي أن هذا السعر مبالغ فيه في ظل أن عقد بوجبا سوف ينتهي بعد موسم واحد فقط وبالتالي يمكنه التوقيع في وسط الموسم الحالي والانضمام عقب نهايته بشكل مجاني.





وأفاد الموقع الإسباني بأنه كما يعاني ريال مدريد شأنه شأن باقي الأندية في أوروبا من أزمة مالية كبيرة تسبب فيها وباء فيروس كورونا.





وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يفكر في الانتظار والحصول على بوجبا مجانًا أو بسعر قليل لكنه لا يضمن نجاح خطته في ظل اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي ومديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالتعاقد معه بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي أيضا.



