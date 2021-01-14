أحمد سامى يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهته فى الدورى

الخميس 14/يناير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة  مباريات فريق الإنتاج الحربى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه  الأحد  القادم من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت  فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الطرفين رغم سيطرة فريق سموحه على مجريات الأمور طوال اللقاء وأضاع لاعبى الموج الأرزق العديد من الفرص السهلة بسبب غياب التوفيق عن مهاجمه حسام حسن وعدم توفيق رفيق كابو فى أغلب الفرص التى أتيحت لهم طوال المباراة.

ويواصل فريق سموحه تدريباته اليوميه على ملعب النادى دون الحصول على راحة ،هذا ويخضع عبدالكبير الوادى جناح الفريق للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خصع له خلال الأيام الماضية ، ومدى امكانيه مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الانتاج الحربى.

ويفتقد سموحه جهود مدافعة الليبى محمد الترهونى الذى مازال يعانى من الإصابة بفيروس كرونا، ومازال يخضع للعزل وينفذ برتوكول العلاج المحدد له، من قبل الجهاز الطبى للفريق.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للفريق إلى حل عن أزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمه الفرص المتاحه لهم إلى أهداف مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيده ويتحل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

ويدسر مدرب سموحه استمرار عملية تدوير اللاعبين من اجل التخصل من الأثار السلبية التى عانى منها اللاعبين بسبب الإصابة بكورونا ، كما بدأ يكثف من رفع الحمل البدنى للفريق من أجل الوصول إلى فورمة عالية خلال المباريات المقبلة.

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